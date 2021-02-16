İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.
Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.
Açıklamada kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi.
İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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