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İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi

Son dakika... Tüm Türkiye'de olduğu gibi İzmir'de de olumsuz hava şartları yaşanıyor. İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu.

AA 16.02.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 16:24