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Haberler İzmir İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi

'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi

Son dakika... Tüm Türkiye'de olduğu gibi 'de de olumsuz hava şartları yaşanıyor. İzmir'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle yolcu vapuru seferleri durduruldu.

İzmir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı vapur seferlerine ara verildi
AA

16.02.2021, 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.02.2021, 16:24

İZDENİZ'den yapılan açıklamada, saat 15.15'ten itibaren yolcu vapuru seferlerinin geçici süreyle iptal edildiği bildirildi.

Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin ise devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada kuvvetli rüzgarın etkisini artırması nedeniyle daha önce devam etmesine karar verilen Bostanlı-Üçkuyular arasındaki araba vapuru seferlerinin de durdurulduğu kaydedildi.

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