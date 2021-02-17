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İnciraltı değerlendi

’ndaki 1 metrekare arazi değerinin 4 bin 609 lira olduğunu açıklayan İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, “Bölgenin makro değeri şuan 23 milyar lira” diye konuştu

İnciraltı değerlendi

17.2.2021

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Balçova İnciraltı'nda Haydar Aliyev Bulvarı'nı yaparken güzergah üzerindeki arazilere kamulaştırmasız el atınca, hak sahipleri ile 2009 yılında mahkemelik oldu. İzmir 12. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, İnciraltı'ndaki arazinin 1 metrekare fiyatı 3 bin 798 lira olarak hesaplandı. İtiraz üzerine ikinci bir bilirkişi raporu hazırlandı ve bu kez 1 metrekare arazinin toprak değeri 4 bin 609 lira olarak hesaplandı.

MAKRO DEĞER 23 MİLYAR TL
İnciraltı Gelişim Derneği Başkanı Tayfun Karabulut, İnciraltı ile Bahçelerarası'nda toplam 5 milyon metrekare arazi bulunduğuna dikkat çekerek, "Arazinin makro değerinin 23 milyar lira olduğu ortaya çıktı. Bizce Türkiye'nin en güzel yerinin bugün kamuya faydasız şekilde beklemesi şehrimiz için ve tüm kamu için büyük kayıptır. Bu durum sadece biz İnciraltı ve Bahçelerarası toprak sahiplerine zarar vermemektedir, İzmir'e de zarar vermektedir" diye konuştu.

ACELE ETMEYIN!
BÖLGEDE arazilerin planları henüz askıya çıkıp, inmeden bazı müteahhitlerin toprak sahiplerine 'Ön ödeme' ya da 'Kat karşılığı sözleşme' tekliflerinde bulunduğundan bahseden Karabulut, "Planlarımız onaylanmadan hiçbir toprak sahibi komşumuzun kat karşılığı sözleşmeye imza atmamalarını tavsiye ediyoruz, bugünden bu yanlış ve hatalı bir adım olacaktır. Bu sözleşmeleri; ilerde 'Ben vazgeçtim' diyerek tek taraflı değiştiremezsiniz" uyarısında bulundu

METİN BURMALI

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