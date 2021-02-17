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Haberler İzmir İzmir’de fırtına hayatı felç etti

İzmir’de fırtına hayatı felç etti

İzmir’de fırtına hayatı felç etti

17.2.2021

İzmir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Kent genelinde dün sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtınanın hızı yer yer 80 kilometreye kadar çıktı. Çiğli ilçesinde de kuvvetli fırtına sebebiyle bazı ağaçlar köklerinden sökülürken, bazı ağaçlar da kırılarak altında park halinde bulunan arabaların üzerine devrildi. Bayraklı ilçesinde park halinde duran 2 aracın üzerine ise kuvvetli fırtınaya dayanamayan duvar devrildi, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Konak ilçesinde Kordonboyu'nda ise vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte zorluk çekerken, sürücüler araçlarını kontrol etmekte zorluk yaşadı. Fırtınanın etkisiyle İzmir Körfezi'nde dalgaların boyu 2 metreyi geçti.

DON UYARISI YAPILDI
İzmir Valiliği resmi internet sayfasından yaptığı açıklama ile zirai don uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, İzmir genelinde 19 Şubat Cuma günü gece yarısına kadar kıyı kesimlerde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğini bu nedenle de başta çiftçiler olmak üzere tüm vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulunuldu.

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