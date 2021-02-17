İzmir’de vakalar 4 binden 250’ye düştü

Türkiye günlük korona virüs tablosu verileri İzmir'lileri sevindirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın illere göre korona virüs vaka sayısı haritasını da yayımlamasının ardından 15 Şubat 2021 korona virüs hasta, iyileşen ve ölüm oranlarında son gelişmeler ve aşı çalışmalarında son durum İzmir için umut ışığı oldu. 17 Kasım 2020 tarihindeki 4 bin 850'lik günlük vaka sayısı tedbirlerle 250-270 aralığına kadar düştü. Bakanlığın sitesinde yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (8-14 Şubat) Kovid-19 vaka sayısı İzmir'de 44.89. Buna göre günlük hasta sayısı ile 250 ila 275 arasında. Türkiye sıralamasında İzmir'in 42. sırada yer aldığını belirten yetkililer, günlük 250'li rakamlara düşmenin esnetme kriterlerine uyduğunu bu yüzden tedbirlerde yumuşama olabileceğini dile getirdi.

■ FATİH ŞENDİL