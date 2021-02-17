  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir’den Eskişehir’e taşınan aile katledildi

İzmir’den ’e taşınan aile katledildi

İzmir’den Eskişehir’e taşınan aile katledildi

17.2.2021

Eskişehir'de cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çiftin kısa süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesindeki evin kapısını uzun süre çalan polis, yanıt alamayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde, biri çocuk üç kişinin kanlar içindeki cansız bedeni bulundu.



İZMİR'DEKİ YAKINLARI ARADI
Korkunç olayın, Tokkal çiftinden uzun süre haber alamayan İzmir'deki yakınlarının polisi arayıp yardım istemesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir’den Eskişehir’e taşınan aile katledildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.