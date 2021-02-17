İzmir’den Eskişehir’e taşınan aile katledildi

Eskişehir'de cep telefonu dükkanı işleten İlkay Tokkal (42), eşi Emel (41) ve 4 yaşındaki çocukları Doruk evlerinde bıçaklanarak öldürülmüş olarak bulundu. Çiftin kısa süre önce taşındığı Odunpazarı ilçesindeki evin kapısını uzun süre çalan polis, yanıt alamayınca çilingir çağırıldı. Çilingir yardımıyla girilen evde, biri çocuk üç kişinin kanlar içindeki cansız bedeni bulundu.





İZMİR'DEKİ YAKINLARI ARADI

Korkunç olayın, Tokkal çiftinden uzun süre haber alamayan İzmir'deki yakınlarının polisi arayıp yardım istemesi sonucu ortaya çıktığı öğrenildi.