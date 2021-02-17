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Haberler İzmir Kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

Kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

Kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

17.2.2021

İzmir'in Torbalı ilçesinde otomobiliyle kamyona çarpan berber Adem Çebi (43), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam, İzmir-Aydın Otoyolu'nda meydana geldi. Adem Çebi, otomobiliyle aynı yönde ilerleyen 48 PR 342 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüje çarpıp durdu. Ekipler tarafından sıkıştığı otomobilden ağır yaralı olarak kurtarılan Çebi, kaldırıldığı Torbalı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

■ ÖMER DUR

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