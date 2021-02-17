  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Menemen’deki kura için son karar verildi

’deki kura için son karar verildi

Menemen’deki kura için son karar verildi

17.2.2021

İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili ilk kura işlemine ilişkin nihai kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kura işleminin iptaline karar verdi ve daha önce verilen "yürütmeyi durdurma" işlemini tescil etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Nihai karar kura çekiminin yenilenmesine neden olan işlemin devamıdır. Üst mahkeme yürütmenin durdurulması işlemini kesin karara bağlamıştır. Burada bizim için bir sıkıntı yok" dedi. Pehlivan'ın rakibi CHP'li Deniz Karakurt ise kararın ardından kuranın tekrarlanması gerektiğini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Menemen’deki kura için son karar verildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.