Menemen’deki kura için son karar verildi

İzmir 2'nci İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekili seçimi ile ilgili ilk kura işlemine ilişkin nihai kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kura işleminin iptaline karar verdi ve daha önce verilen "yürütmeyi durdurma" işlemini tescil etti. Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Nihai karar kura çekiminin yenilenmesine neden olan işlemin devamıdır. Üst mahkeme yürütmenin durdurulması işlemini kesin karara bağlamıştır. Burada bizim için bir sıkıntı yok" dedi. Pehlivan'ın rakibi CHP'li Deniz Karakurt ise kararın ardından kuranın tekrarlanması gerektiğini belirtti.