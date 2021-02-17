Pandemi döneminde esnafa katı atık kazığı

İzmir Tire'de, küçük esnaf bu ay su faturalarına yansıyan 'katı atık' bedelinden şikayetçi. 19 Mayıs Caddesi'nde bakkal dükkanı işleten Muhammet Gömek (60) adlı esnaf, geçmiş aylarda İZSU'ya ortalama aylık 80-100 lira arası su faturası öderken, bu ay kendisine ulaşan 350 liralık faturayla şok oldu. Gömek, "5 ton su kullanmışım ama faturada 240 lira katı atık bedeli ödüyorum. Katı atık değil 'kazık' atık. Pandemi koşullarında esnafa böyle mi sahip çıkıyorlar?" dedi.

Küresel ölçekte yaşanan salgın nedeniyle 1 yıldır küçük esnafın zorluklar yaşadığını ifade eden Gömek, "8 yıllık esnafım. Önceki faturalarda ortalama 12 buçuk lira aylık katı atık bedeli öderken, bu ay bu rakamın fahiş şekilde 240 liraya çıkmasına bir anlam veremiyorum. Faturayla birlikte İZSU'nun yolunu tuttum. Onlar, 'bizi ilgilendirmez' diyerek belediyeye gönderdi. Belediye de 'yapacak bir şeyimiz yok' deyip İZSU'ya gönderdi. Kimse sorumluluk almak istemiyor, olan esnafa oluyor. Sadece ben değil birçok esnafın bu konuda mağdur olduğunu biliyorum" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL