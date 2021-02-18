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Haberler İzmir Başkan Oran’dan ‘orantısız’ hediye

Başkan Oran’dan ‘orantısız’ hediye

Başkan Oran’dan ‘orantısız’ hediye

18.2.2021

İzmir'in CHP'li Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, ilginç bir uygulamaya imza attı. Geçtiğimiz hafta Çeşme ve Alaçatı'yı vuran hortumun yaralarını sarmak isteyen CHP'li Ekrem Oran, Türkiye'de eşi benzeri görülmemiş bir çalışma yaparak afetten zarar gören vatandaşlara baklava gönderdi. Oran, hortumda evi, arabası, bağı, bahçesi hasar gören, zarara uğrayan vatandaşlara 'Geçmiş olsun' mesajı göndermeyi de ihmal etmedi.

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