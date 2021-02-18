Doktor cinneti

ÖNCE TARTIŞTILAR
İzmir'de uzun yıllar hekimlik yapan ve bir süre önce Antalya'ya taşınan Op. Dr. Kaan Bozkurt (58), bilinmeyen bir nedenle tartıştığı diyetisyen eşi Gamze Kaçar Bozkurt'u (38) tabancayla vurarak öldürdü.
KISKANÇLIK İDDİASI
BOZKURT, daha sonra aynı silahla intihar etti. Çiftin cansız bedenlerini, kreşten torununu getiren Gamze Kaçar Bozkurt'un annesi Nurdan Kaçar buldu. Çift arasındaki tartışmanın kıskançlık yüzünden başladığı iddia edildi.
Fatih ŞENDİL
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