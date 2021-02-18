İzmir’de gayrimenkul baharı başlıyor

Dünyada 150 kenti kapsayan raporda birinci yüzde 34.9 ile Filipinler'in başkenti Manila olurken; ikinci sıradaki İzmir'i yüzde 27.2 ile Ankara üçüncü ve yüzde 25.7 ile İstanbul dördüncü sıradan izledi.

ÖTELENEN TALEPLER

Türkiye'nin üç büyük kentinin listenin en üst sıralarında yer almasını değerlendiren İzmirli sektör temsilcileri, dolar ve altın fiyatlarının düşük seyretmesi nedeniyle yatırımcıların yeniden gayrimenkule yöneldiklerini ifade etti. Bahar aylarından da oldukça umutlu olduklarını söyleyen sektör temsilcileri, konut fiyatlarının artmasında pandemi nedeniyle ötelenen taleplerin yeniden harekete geçmesinin de etkili olduğunu dile getirdi.



YENİ BİR DÖNEMECE GİRDİK

TANYER Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer: Dünyada ve ülkemizde yeni bir dönemece girdik. Aşılama çalışmalarının başlamasıyla ekonomik göstergeler daha stabil bir tablo ortaya koyuyor. Artan nüfus ve şehir dışından da gelenlerin artması ve inşaat maliyetlerinin yükselmesi gibi nedenlerle konut fiyatları da artıyor. Ötelenen yatırımların yeniden devreye girmesiyle konut sektörü hareketli günler yaşayacak. Yılın ikinci çeyreğinde bu canlılığı hep birlikte gözlemleyeceğiz.



OLUMLU GELİŞMELER HIZLANACAK

Gözde Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Kenan Kalı: İnsanların bir süredir yöneldiği döviz ve altın gibi yatırım araçlarındaki durağanlık, gözleri yeniden gayrimenkule çevirdi. Konut bir ihtiyaçtır ve bu yüzden bir süre sonra sektörün yeniden hareketlenmesini bekliyorduk. Özellikle bahar aylarıyla birlikte daha hızlı gelişmeler yaşanacaktır. Ülke olarak yaşadığımız zor günlere rağmen sorunların üstesinden gelebildik. Ekonomi birinci çeyrekten sonra daha da büyüme gösterecektir.



ŞEHİR DIŞINDAN DA TALEP ÇOK

FCTU Yönetim Kurulu Başkanı Gülçin Okay: Artan nüfus ve yeni konut üretiminin de az olması, mevcut konut fiyatlarının artmasına neden oluyor. Kovid 19'a karşı geliştirilen aşı kısa süre önce kullanılmaya başlandı. Böylelikle ekonomik anlamda da bir miktar hareketlilik başladı. İzmir, doğası ve iklimi nedeniyle şehir dışından da büyük talep görüyor. Yükselen fiyatlara rağmen önümüzdeki birkaç ay içinde konut sektöründe satışların artacağını düşünüyorum.



FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ VAR

Coldwell Banker Masse Brokeri Seyhun Acar: Dolar ve altın fiyatlarının da düşmesiyle birlikte insanlar bekleme sürecine girdi. Gayrimenkul sektörünün beklentisi kredi faiz oranlarının düşürülmesi yönünde. Bahar aylarıyla birlikte Merkez Bankası da faiz oranlarını düşürürse yeniden bir hareketlenme yaşarız. Bununla birlikte kentin nüfusu şehir dışından gelenlerle de sürekli olarak artıyor. Bu nedenle konut fiyatları da artan taleplerle birlikte yükselecektir.

Tolga TEKİN