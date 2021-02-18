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Haberler İzmir İzmir'de kısıtlamada kumar partisine polisten baskın

'de kısıtlamada partisine polisten baskın

'in ilçesinde korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kahvehanede oynadıkları belirlenen şahıslara toplam 103 bin lira idari para cezası uygulandı.

İzmir'de kısıtlamada kumar partisine polisten baskın
İHA

18.02.2021, 22:08 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021, 22:08

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce kumar oynandığı belirlenen ilçe merkezindeki bir kahvehaneye, rutin kontroller sırasında denetimde bulundu.



Korona virüs tedbirleri kapsamında açık olduğu görülen kahvehaneye yapılan denetimde 30 kişi, masa başında sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak, para ile oyun oynarken yakalandı.



Ekipler tarafından tedbirlere uymayan ve kumar oynayan toplam 30 kişiye, 103 bin lira idari para cezası uygulandı.

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