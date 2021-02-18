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'de polis, olası kadın cinayetinin önüne geçti

'in ilçesinde kadına yönelik şiddet ihbarı üzerine bölgeye giden polis, bir kadının eşi tarafından darp edildiğini gördü. Elinde bıçakla karısına saldırmaya yeltenen saldırgana müdahale eden polis, şüpheliyi etkisiz hale getirdi.

İzmir'de polis, olası kadın cinayetinin önüne geçti
İHA

18.02.2021, 23:37

Olay saat 15.30 sıralarında Çiğli ilçesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre karısı S.O. isimli bir kişi, A.O. isimli karısını darp etmeye başladı. Çığlıkları duyan çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi.

"Kadına yönelik şiddet" konusunda oldukça titiz çalışmalar yürüten İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bu ihbar üzerine de adrese en yakın ekibi sevk etti. Kısa sürede olay yerine intikal eden ekipler, A.O.'nun kocası S.O. tarafından darp edildiğini ve saldırgan kocanın elinde bıçak olduğunu gördü. Bunun üzerine S.O.'ya müdahale eden polis ekipleri, saldırgan kocayı anında etkisiz hale getirdi.

VÜCUDUNDA 1'İNCİ VE 2'İNCİ DERECE YANIK İZLERİ VAR

Kocasının bıçaklı saldırı teşebbüsünden polisler sayesinde kurtulan talihsiz kadın A.O., polis ekiplerince koruma altına alınarak hastaneye götürüldü. Yapılan muayenede kadının vücudunda 1'inci ve 2'inci derece yanıklarının olduğu belirlendi.
Öte yandan eşine şiddet uygulayan ve bıçaklı saldırı teşebbüsünde bulunan S.O., polis ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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