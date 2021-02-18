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Haberler İzmir Küçükmenderes ‘don’du

Küçükmenderes ‘don’du

Küçükmenderes ‘don’du

18.2.2021

İzmir'de, tarım ve hayvancılığın merkezi Küçükmenderes havzasında, geçen haftaya oranla yaklaşık 15-17 derece birden düşen hava sıcaklıkları başta insanlar olmak üzere doğadaki tüm canlılara hayatı zorlaştırdı. Şiddetli poyrazın etkisi kendisini 'don' olarak gösterdi. Tire'nin, Güme dağı, Bayındır'ın, Alankıyı ve dağlık bölgeleri ile Ödemiş, Gölcük ve Bozdağ'daki yerleşim bölgelerinde yaşayanlar iklim koşullarından olumsuz şekilde etkilendi. Bölgede, dağ yollarının açık kalması için belediye ve karayolları ekiplerinin 24 saat aralıksız çalıştığı bildirildi.

NADİR UYSAL

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