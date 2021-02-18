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Haberler İzmir Polis azılı hırsızları baskınla yakaladı

Polis azılı hırsızları baskınla yakaladı

Polis azılı hırsızları baskınla yakaladı

18.2.2021

AYDIN'DA 10 evi soyan ve 11 otomobilden hırsızlık yaptığı tespit edilen 7 kişi operasyonla yakalanırken devriye gezen ekipler de 2 hırsızı suçüstü yakaladı. Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği, 24 saatte ilde artan hırsızlık olaylarının aydınlatılması için operasyonlar düzenledi. 10 adet ikametten ve 11 adet otodan hırsızlık olaylarını gerçekleştiren 7 şahıs yakalandı. Şüphelilerden yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 3 yaşı küçük şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. İlde ayrıca devriye polisi de 2 hırsızı suçüstü yakaladı.

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