Şehitlerin adını kullanarak yardım toplayan suç örgütü lideri: Bağışları kumarda yedim

İzmir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve çağrı merkezinden kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etmişti.





Aramalarda kendilerini Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi çalışanı veya gazi, emekli albay, üsteğmen, astsubay olarak tanıtan şahısların, şehit, gazi veya çocukları adına para topladığının belirlenmesi üzerine hemen harekete geçilmiş, operasyonda 22 şüpheli gözaltına alınmıştı. İzmir merkezli Ankara, Düzce, İstanbul, Çanakkale illerinde düzenlenen eş zamanları baskınlarda gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Kullanılan konuşma metinleri, silahlar ve mermilerinde ele geçirildiği operasyonda gözaltındaki 22 zanlı, polis ekipleri tarafından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, aralarında elebaşı Fikret T.'nin de bulunduğu 7 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 10'u adli kontrol şartıyla salıverilirken, 5'i ise serbest bırakıldı.





PARA KARŞILIĞI DERGİ, AJANDA GİBİ HEDİYELER VERMİŞLER

Öte yandan suç örgütü elemanlarının, çetenin yardım isteğini kabul eden vatandaşlardan 100 lira ile 300 lira arasında değişen paralar aldıkları, karşılığında da dergi, ajanda, bayrak gibi hediyeler verdikleri, para aldıkları bazı kişileri ise abone yaptıkları belirlendi.



MİLLETİN DUYGULARINI SÖMÜREREK ALDIĞI PARALARI KUMARDA HARCAMIŞ

Suç örgütünün lideri Fikret T.'nin ifadesinde kumar oynamak için sık sık İzmir'e geldiği, toplanan bağış paralarını da kumarda harcadığını söylediği öğrenildi. Fikret T.'nin 'şehit ve gazi yakınlarına yardım edeceğiz' yalanıyla insanların milli duygularını istismar ederek her ay ortalama kazandığı 500 bin liranın büyük bölümünü bahis sitelerinde ve kumar masalarında harcadığını ifadesinde söylediği bildirildi.