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Haberler İzmir Selva, 50 bin liralık altınla 50 gündür kayıp

Selva, 50 bin liralık altınla 50 gündür kayıp

'da oturan Selva Beşali'den 50 gündür haber alınamıyor. Eşinin hayatından endişe ettiğini belirten Mustafa Beşali, "Böyle bir şey yapacak kadın değildi" dedi.

Selva, 50 bin liralık altınla 50 gündür kayıp

18.2.2021

Bornova'da inşaat işleriyle uğraşan Mustafa Beşali, iki yıllık eşi Selva Beşali'nin tüp bebek parası için sattıkları arsanın parasıyla alınan 50 bin liralık altın bileziklerle birlikte ortadan kaybolduğunu belirterek polise başvurdu.

'BÖYLE BİR KADIN DEĞİL'
Çocuk istediklerini ama olmayınca tüp bebek denemeye karar verdiklerini dile getiren Beşali, "Bir tarlamız vardı, onu satıp 40 bin lira aldık. Biraz da elimizdeki parayı ekleyerek 50 bin liralık altın aldık. Bu altınlarla tüp bebek başvurusu yapana kadar bilezik alarak eşime taktık. Ancak bir hafta sonra eşim esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Hayatından endişe ediyorum" dedi. 50 gündür karısını her yerde aradığını belirten Mustafa Beşali, "Aramızda hiç sorun yoktu. Kendi isteğiyle gitmiş olma ihtimalini düşünmüyorum bile" diye dert yandı.

Fatih ŞENDİL

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