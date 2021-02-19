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Haberler İzmir Bıçaklı kocayı, çatalla durdurmak istemişler

Bıçaklı kocayı, çatalla durdurmak istemişler

Bıçaklı kocayı, çatalla durdurmak istemişler

19.2.2021

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde boşanma aşamasında olduğu Aycan Kıncı'yı (23), davet ettiği dönercide 38 bıçak darbesiyle ağır yaralayan Burak Kıncı (26) hakkında, 'eşi kasten öldürmeye teşebbüs'ten 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Davanın iddianamesinde, olayın gerçekleştiği anda dönercide olan müşterilerin, Burak Kıncı'yı çatal, kaşık ve bıçak ile sandalye fırlatarak, engellemeye çalıştıkları anlatıldı. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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