Dikili Belediyesi’nden 3 milyonluk arsa satışı

Dikili ilçesi sınırları içerisinde yer alan Uzunburun Mahallesi'nde yer alan ve 390 metrekare ile 424 metrekare arası değişen 18 taşınmazı satış listesine koyan Dikili Belediyesi'nin, satışların gerçekleşmesi halinde kasasına 3 milyon 265 bin TL girmesi bekleniyor. Açık ihale usulü ile yapılacağı belirtilen satışlar için ihale tarihi 11 Mart olarak belirlenirken, ihale yeri olarak ise Belediye Kültür Evi gösterildi.