Dolandırıcı çetesine baskın: 7 kişi tutuklandı

İzmir'de şehit ve gazilerin adını kullanarak yardım toplayan dolandırıcılardan 7'si tutuklandı.

Asayiş Şubesi ekipleri, Fikret T. isimli şahsın yönettiği Şehitler ve Gaziler Sosyal Hizmet Merkezi adına çağrı merkezi kurulduğunu ve kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, il ve ilçe başkanları, dernekler, vakıflar ve ticari işletmelerin arandığını tespit etmişti. Kendilerini gazi ya da asker olarak tanıtarak şehit, gazi veya çocukları adına yardım adı altında para topladığı belirlenen 22 şüpheli operasyonla yakalandı. Bunlardan 7'si çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.