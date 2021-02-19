İhanet paneline karşı milli irade ayakta

Yeni Asır'ın, Türkiye 13 şehidinin acısını yaşarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kendi makam odalarından birinin bulunduğu İzmir Sanat'ta HDP'nin ihanet paneline izin verdiğini ortaya çıkarması büyük yankı uyandırdı, Soyer'e tepki yağdı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Soyer'i PKK'ya İzmir'de sistematik olarak alan açmakla suçlarken MHP İzmir Milletvekili Taner Osmanağaoğlu da Soyer'e seslenerek, "İzmirlinin damarına basmak tehlikelidir. Gittiğin yolun sonu karanlık, varmak istediğin hedef uçurumdur!" dedi. MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de Soyer için "Atatürk'ün dediği gibi gaflet ve dalalet içinde" ifadesini kullandı. Öte yandan Yeni Asır'ın deşifre ettiği toplantı, sosyal medyada da büyük yankı buldu. Vatandaşlar, Soyer'e ve düzenlenen toplantıya tepki gösterdi.

Gara'da şehit edilen 13 vatandaşımız toprağa verildiği sıralarda, İzmir Büyükşehir Belediye-si'ne ait İzmir Sanat binasında toplanan HDP'liler'den Abdullah Öcalan'a özgürlük sesleri yükselmişti.



"SOYER PKK'YA ALAN AÇIYOR"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Bu en hafif tabirle gaflettir. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, yerel seçim öncesinde gördüğü desteğin karşılığı olarak sistematik bir şekilde şehrimizde PKK'ya alan açmaktadır. Teröristler için saygı duruşunda durulan, devlet ile ilgili kara propaganda üretilen ve PKK'ya övgüler dizilen toplantıların İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde gerçekleşmesi, İzmirliler adına mahcubiyet verici ve yüz kızartıcı. İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin imkanlarından yararlanarak terör örgütünün propagandasının yapılması için sağlanan bu ayrıcalık, hemşerilerimizde büyük bir rahatsızlık oluşturmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i, İzmir'i ve İzmirlileri rahatsız eden bu gereğinden fazla cömert yaklaşımına son vermesi elzem ve gereklidir.

Hamza Dağ



"BU ZİHNİYETİ ŞİDDETLE KINIYORUM"

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin: Türk Milleti Gara'da şehit olan evlatlarını toprağa verirken, acılarımızı gözyaşları ve dualarla birleştirirken Tunç Soyer ve İzmir Büyükşehir Belediye yeni bir ihanete kapı aralamış, evlatlarımızın katillerine övgü düzenlere toplantı imkanı sağlamıştır. Bu Tunç Soyer'in milli ve insani değerlerden ne kadar uzak olduğunun yanında Atatürk'ün dediği gibi 'gaflet ve dalalet içinde' olduğunun göstergesidir. Gara şehitlerimize ve binlerce vatan evladına kıyan bu zihniyete imkan sağlayan, onlarla kol kola olan bir belediye başkanı olarak tarihimizde yerini alan bu zihniyeti esefle kınıyorum. İstiklal, Cumhuriyet ve Türklük şehri İzmir'de yapılan bu hatalar milli şuur ve ulusal bilinç taşıyan bütün hemşerilerimiz tarafından tepkiyle karşılanmıştır. Terörist başına ve terör örgütüne güzellemeler yapanları belediye salonlarında barındıran bu zihniyeti kabul etmiyor, şiddetle kınıyorum.

Veysel Şahin



"SOYER'İN DAVULUNUN TOKMAKÇISI PKK"

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu: Teröristler, terör seviciler sadece dağda değil, şehirde, hatta çok daha yakınımızda cirit atmaya devam etmektedir. Bu terör yandaşlarının cirit attığı, kendilerini emin hissettikleri, terör propagandası yapabildikleri yerlerden birisi de terör sevici, PKK destekçisi CHP'li Tunç Soyer'in kolları, İzmirlinin emrinde olması gerekirken PKK militanlarına tahsis edilen salonlardır. Çünkü Tunç Soyer'in davulunun tokmakçısı PKK'dır. 13 kahraman evladımız için "yayınladığı taziye mesajında" "PKK Terör Örgütünün" ismini, her zaman olduğu gibi anmaktan imtina eden, PKK sempatizanlarına belediyenin imkanlarını tahsis eden, terör örgütü üyelerine iş veren Tunç Soyer'e sesleniyorum: İzmirlinin aklıyla dalga geçmek, Türk milletinin ferasetini küçümsemek, İzmir'in değerleriyle oynamak, İzmirlinin damarına basmak tehlikelidir. Hem de çok tehlikelidir! Gittiğin yolun sonu karanlık, varmak istediğin hedef uçurumdur!

Tamer Osmanağaoğlu



SOYER'E SOSYAL MEDYADAN DA TEPKİ YAĞDI

@ALİTASYENİCE:

CHP var iken ne PKK biter ne terör. HDP'nin paratoner görevi yapması CHP'nin teröre daha kolay destek vermesini sağlıyor.

Demokratlar cesur olmalı, CHP'nin teröre desteği sorgulanmalıdır.

HDP kapatılır yenisi kurulur, ama CHP bu kafayla devam ederse PKK'ya siyasi destek bitmez.

@GALYALİ3153: Yazık.

CHP, İP ve Saadet, batıya uşaklık etmeseydi bu ülke PKK belasından kurtulurdu.

@MERİH96008380:

Sonunda cinnet geçirtecekler millete. Bu basınç bir yerden patlar ama nerden?

@MUHAMME23884918:

Ey CHP seçmeni aç gözünü de gör artık gerçekleri. Kapatma gözlerini kulaklarını yoksa senin seçtiklerin PKK'ya satacak seni.

@GL60138766:

CHPKK=PKK=YPG

@AHMETAVCU17: Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener devlete hesap soracaklarına, İzmir'de Tunç Soyer'in makam odasının yanında HDP paneli düzenletip, Biji Apo sloganı attıranlara hesap sorsun!

@SRTMSTKYM:

Terör nasıl biter bu memlekette? Terör içimizde kardeşlerim...

@ERTURUL24075685:

Devlet de bu rezalete karşı elindeki yasaları kullansın.



SOYER'DEN 'KEDILER GÜNÜ' PAYLASIMI

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 17 Şubat 'Dünya Kediler Günü' dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Soyer paylaşımına "Halkın Kedisi'nin kendine uygun kap arayışını biraz geç fark edince olanlar oldu. Can dostlarımız ihmale gelmez. #DünyaKedilerGünü kutlu olsun" notunu düştü.

Erhan GÜLENÇ

İhanet paneline Soyer izni