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'deki buz tuttu

Son dakika... Soğuklar tüm yurtta olduğu gibi 'de de etkisini gösteriyor. İzmir'in ilçesindeki 1050 rakımlı 'nün yüzeyi buz tuttu. Buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

İzmir'deki Gölcük Gölü buz tuttu
AA

19.02.2021, 16:36

Kentte yüksek kesimlerde yağan karın ardından etkili olan soğuk hava, Gölcük Mahallesi'ndeki gölün yüzeyinde buz tabakası oluşmasına neden oldu.

İzmir'in turistik bölgelerinden olan mahallede karla kaplanan doğa ve buz tutan göl, güzel manzaralar oluşturdu.

Mahalle esnaflarından Sevgi Yücepınar, gölün buz tutmasının ender görüldüğünü, yüzeyin önemli bölümünün buz tabakasıyla kaplandığını bunun sıcaklığın eksi 14-15'lere kadar düştüğünün göstergesi olduğunu ifade etti.

Yağışlarla göldeki doluluğun artmasının da sevindirici olduğunu dile getiren Yücepınar, karlar eriyince gölün daha da dolmasını, bunun tarımsal verimliliği artırmasını beklediklerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Selahattin Aktaşoğlu da dondurucu soğuk nedeniyle çok sayıda evde su tesisatı ve güneş enerjisi kolektörlerinde sıkıntı yaşandığını ancak kurak geçen sonbaharın ardından gelen yağışların kendilerini sevindirdiğini aktardı.

Maden sahasındaki gölet buz tuttu

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