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Haberler İzmir İzmir polisi, taksi içerisine gizlenmiş 2 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi

polisi, taksi içerisine gizlenmiş 2 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi

'in ilçesinde, sokağa çıkma kısıtlamasında uygulama yapan polis ekipleri, ticari taksi içerisinde 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir polisi, taksi içerisine gizlenmiş 2 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirdi
İHA

20.02.2021, 22:07

Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı uygulamada, Fatih Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Bakırçay uygulama noktasında, şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu. Şüphe üzerine durdurulan ticari taksi içerisinde yapılan detaylı aramada, araç içine zulalanmış bin 106 adet Galara, bin 118 adet Gerika isimli olmak üzere, toplam 2 bin 224 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.



Araç içerisinde uyuşturucu haplarla yakalanan S.K.(32), B.K. (48) ve M.G. (46), polis tarafından gözaltına alınarak, ifadeleri alınmak üzere Bergama İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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