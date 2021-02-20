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Haberler İzmir İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı

Son dakika... 'in ilçesinde, sahil güvenliği tarafından Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmen, ekiplerince kurtarıldı.

İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı
DHA

20.02.2021, 08:46

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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