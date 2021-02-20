Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 01.50 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen bulunduğu ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 36 kaçak göçmeni kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İzmir'de 36 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.