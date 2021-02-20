İzmir’de 425 bin doz aşı yapıldı, vakalar azaldı

Koronaya karşı geliştirilen 'CoronaVac' aşısı, yurt genelinde olduğu gibi İzmir'de de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanmaya devam ediyor. İzmir'de şu ana kadar 425 bin doz aşının vurulduğunu ifade eden İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Metin Kızılelma, "İl genelinde vatandaşlarımızın talebinin de fazla olmasıyla, Türkiye'de yapılan aşının yaklaşık yüzde 6.7'si İzmir'de uygulandı. Hastanelerimiz gece 00.00'a kadar aşılama hizmeti veriyor" dedi.

KISA SÜREDE YAPILMALI

Çin'den getirilen Kovid- 19 aşısı 'CoronaVac' İzmir'de de 85 ve 65 yaş üzeri vatandaşlara uygulanıyor. İlk tur aşılamaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dr. Kızılelma, "Özellikle 85 yaş üstü vatandaşlarımızın aşıları bitti. Bu vatandaşlarımızın ikinci tur aşamalarına başlıyoruz. Çok fazla sayıda aşı poliklinlikleri açıldı. Toplumsal bağışıklıkta aşının mümkün olan en kısa sürede yapılması oldukça önemli. Hastanelerimiz gece 00.00'a kadar aşılama hizmeti veriyorlar. Aşılamaların arttıkça vaka sayılarının azalması da oldukça sevindirici bir durum. Vatandaşların maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat etmesi vakaların azalmasında etkili oluyor" diye konuştu.

TEK UMUDUMUZ AŞI

Bornova 3 Nolu Koşukavak Aile Sağlığı Merkezi'nde aşı olan vatandaşlardan Şefika Meral (67), "Korona salgını sürecinde evden çıkmadık. Sıkıntılı bir süreçti, çünkü bunaldık. Şu an aşımın ilk dozunu oldum. İnşallah bundan sonraki süreç bizler için güzel olur. Aşı bizleri korur ve eski hayatımıza dönebiliriz" dedi. Aşı olan vatandaşlardan Hüseyin Güler ise, "Korona dönemi çok sıkıcı. Umarım aşı sonrasında her şey iyi olur ve bütün toplum kurtulur. Bundan umutluyuz" diye konuştu.