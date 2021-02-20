İzmir'de hava nasıl olacak? 20 Şubat 2021 hava durumu: Yoğun kar ve don uyarısı

Hava durumu bugün nasıl? Bugün yağmur yağacak mı? Kar ne zaman duracak? Günün ilk ışıklarıyla birlikte başta çalışanlar olmak üzere bugün dışarıda işi olanlar bu soruların cevabını merak edip araştırıyor. Hemen belirtelim ki merak edilen sorular Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 20 Şubat hava durumu raporunun yayınlanmasının ardından cevabını buldu. İşte 20 Şubat hava durumu raporunun detayları...

20 ŞUBAT HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Çanakkale ve Balıkesir dışında),İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Malatya ve Elazığ dışında),Eskişehir, Çankırı, Karaman, Siirt ve Batman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Genellikle karla karışık yağmur ve kar, İstanbul kıyılarında yağmur şeklinde olması beklenen yağışların; bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara Bölgesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının ise Ege ve İç Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

KARADENİZ İÇİN KAR UYARISI

Yağışların, bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde, akşam saatlerinde ise Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde yoğun kar şeklinde görüleceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

DİKKAT: ÇIĞ!

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ZİRAİ DON UYARISI

Yurdumuzun kıyı kesimlerinde hafif, iç kesimlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin (Balıkesir ve Çanakkale dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve karla karışık yağmur iç ve yüksek kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

İSTANBUL °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

KOCAELİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kıyıları yağmur iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 9°C

Parçalı bulutlu

İZMİR °C, 13°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 4°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Eskişehir, Karaman çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Düzce, Zonguldak, Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BOLU °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarının karla karışık yağmur, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

RİZE °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin (Malatya ve Elazığ dışında) kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZİNCAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -3°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı

VAN °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu Siirt çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 8°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu