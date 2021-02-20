İzmir'de jandarmadan huzur ve güven uygulaması! Aranan 29 kişi yakalandı

Jandarma ekiplerinin 738 personel ile İzmir'in 145 farklı noktasında gerçekleştirdiği uygulamanın ilk aşamasında, 8 bin 624 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 29 şahıs yakalandı ve haklarında gerekli yasal işlemler başlatıldı. Uygulamanın ikinci kısmında ise 675 iş yeri ve 27 dernek ile kooperatif denetlenirken, bir iş yerinde 4 adet oyun makinesi yakalandı. Söz konusu iş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.





Gerçekleştirilen uygulamalar esnasında, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 gram bonzai, 1 gram metamfetamin ve 10 gram da esrar ele geçirildi. Covid-19 tedbirlerine uymadığı tespit edilen 2 şahsa ise toplamda bin 800 TL idari para cezası uygulandı.