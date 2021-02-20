İzmir'de öldürülmüştü! Son sözleri ortaya çıktı!

Olay, 18 Şubat Perşembe gecesi saat 23.00 sıralarında Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 196 sokakta meydana geldi. Temizlik malzemeleri üreten bir fabrikada işçi olarak çalışan Meral Şen, mesaisi bittikten sonra servis aracıyla evine gitti.

Evinin yakınında servis aracından indikten sonra burada kendi aracında pusuda bekleyen E.Ş. isimli iş arkadaşı sokak ortasında talihsiz kadınla tartıştı. Tartışma sırasında Şen'i bıçaklayan şüpheli olayın ardından beyaz renkli bir otomobille kaçarak kayıplara karıştı.

Şen'in kanlar içerisinde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Şen'e ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Şen, doktorların tüm müdahalelerin rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri zanlı E.Ş.'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Meral Şen'in işe alkollü geldiği için mesai arkadaşı E.Ş.'yi yönetime şikayet ettiği ve E.Ş.'nin işten atıldığı ortaya çıktı.

ÖLMEK İSTEMİYORUM

Cinayet sonrası kadına yardım için olay yerine giden müteahhit Murat Dursun, "Olayın yaşandığı sokağın yakınında oturuyorum. Sesleri duyunca yardım etmek için olay yerine geldim.

Yaralı kadın yerde yatıyordu. Kasık bölgesinden bıçaklanmıştı. Vatandaşlar yaralandığı bölgeye tampon yapıyordu. Yaralı kadın, 'Ölmek istemiyorum. Ne olur kurtarın beni' diyordu.

Ambulans geç geldi. Çok fazla kan kaybetti. Hastaneye erken götürülebilseydi, belki de kurtulurdu. Yaralı kadın daha sonra, 'Ben ölüyorum. Gidiyorum' dedi" şeklinde konuştu.

Birini iş arkadaşı öldürdü diğerini eşi ağır yaraladı