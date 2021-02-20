İZMİR'DE perküsyon çalarak geçimini sağlayan Mehmet Mert El, yaşadığı evde intihar etti. El'in cansız bedeni kesin ölüm nedeni araştırılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. İzmir Müzisyenler Derneği ise yaptığı açıklamada El'in 1 yıldır işsiz olduğunu ve psikolojik sorunlar yaşadığını aktardı. Ölen Mehmet El'in yasa bürünen yakınları ise talihsiz gencin kendisini sürekli geliştiren, dayanışmacı, paylaşımcı ve özverili bir insan olduğunu dile getirdi.
İzmirli müzisyen genç dairesinde intihar etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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