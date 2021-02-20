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Kumar baskınında şaşkına çeviren detay

Son dakika... 'nın ilçesinde polis ekipleri tarafından bir iş yerine yapılan baskında kumar oynayan 14 kişiye toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.

Kumar baskınında şaşkına çeviren detay
İHA

20.02.2021, 09:05

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Beşeylül Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. İş yerine yapılan baskında 14 kişinin kurulan masalarda kumar oynadıkları ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettikleri belirlendi. 14 kişi gözaltına alınırken, baskında toplamda 12 bin 600 TL ceza kesildi.



Öte yandan polis ekiplerinin iş yerinde yaptıkları incelemede, dışarıyı görebilen, caddeleri izleyebilen ve kapıdan giren çıkanları kontrol eden kamera sistemi olduğunu tesbit edildi.



Baskınla ilgili soruşturma devam ediyor.

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