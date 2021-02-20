  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor

Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor

Daha önce üç kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek ile büyük şehirlerdeki 80 metrekarenin altında yerler için iki daireye bir otopark zorunlu olacak.

Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor

20.02.2021, 08:54

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, illere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirterek, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

TBMM Deprem Komisyonu toplantısına katılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, milletvekillerinin daha önce 3 kez ertelenen ve 31 Mart'ta uygulamaya geçecek Otopark Yönetmeliği'ne ilişkin sorularını yanıtladı.

İllere göre uygulamada farklılıklara gidilmesinin mümkün olabileceğini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Oral, İstanbul-İzmir gibi yerlerdeki küçük parseller için ayrı bir düzenleme yapılabileceğini kaydetti.

Murat Oral, buralarda 80 metrekarenin altında yerlerde her daireye değil her iki daireye bir otopark zorunluluğu getirilebileceğini belirterek, "Defaten parselinde karşılanamayan otoparklar için idaresine otopark bedeli yükümlülüğü bulunuyor. Bu bedelin yüzde 25'i ruhsat aşamasında kalan otopark tamamlanınca alınması gibi kolaylıklar getirilebilecek" diye konuştu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Otoparklara yeni düzenleme! 31 Mart'ta başlıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.