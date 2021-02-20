Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 20, 2021
Büyüklük : 3.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 42.92 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 20.02.2021, 18:23:22 TSİ
Enlem : 38.9421 N
Boylam : 26.0236 E
Derinlik : 15.53 km
Detay : https://t.co/mgLsb7MSqj@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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