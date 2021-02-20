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Haberler İzmir Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında deprem

Son dakika: Karaburun açıklarında deprem

Son dakika haberi... verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.

Son dakika: İzmir Karaburun açıklarında deprem

20.02.2021, 18:53 Güncelleme Tarihi: 20.02.2021, 19:02

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre Ege Denizi'nin Karaburun açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 15,53 km olarak kaydedildi.

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