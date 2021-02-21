DMD’li Çınar’a evde fizik tedavi odası

İzmir Narlıdere'de Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası Çınar Alp Alay (4), pandemide fizik tedavisini evde sürdürüyor. Türkiye'nin farklı yerlerinden çok sayıda internet kullanıcısının 'DMD Savaşçısı Çino' etiketiyle paylaştığı zıplama, koşma ve takla atma videoları ile sosyal medyada büyük ilgi gören Çınar Alp, evde hazırlanan özel odada havuzda egzersiz yaparak hastalığa meydan okuyor.

13 AYLIKKEN ANLADIK

Narlıdere'de yaşayan Manolya Alay (38)-Fatih Kıvanç Alay (38) çiftinin oğlu Çınar Alp Alay, 4 yıl önce halk arasında kas erimesi olarak bilinen DMD hastası olarak dünyaya geldi. Çınar'a 13 aylıkken teşhis koyulduğunu anlatan anne Manolya Alay, hastalığı tesadüfen öğrendiklerini belirterek, "Normalde bu hastalıkta 3- 4 yaşındayken yürümede ve merdiven çıkmada zorluk olur ve aileler hastalıkla böyle tanışırlar. Çınar'ın ise 1 yaş aşısından sonra günlerce düşmeyen ateş ve huzursuzluk halleri vardı. Hastanede yapılan kan tahlillerinde erken yaşta hastalığı öğrenmiş olduk" dedi. Çınar'ın fizik tedavisi için hazırlanan özel odada tırmanma duvarı ve havuz hazırladıklarını belirten Manolya Alay, her gün en az 1 saati bu odada geçirdiklerini ifade etti.