Suriyeli kadına en güzel hediye

İzmir'de, karaciğer yetmezliği bulunan Suriyeli Dıljin el-Mahmud, 48'inci yaş gününde oğlundan nakledilen dokuyla sağlığına kavuştu. Suriye'nin Halep kentinde 2 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan 2 çocuk annesi Mahmud, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle geçen sene Türkiye'ye sığındı. İlaç kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Mahmud, 6 ay önce Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesine başvurdu. Doktorlar, muayene sonrası kadına, acil karaciğer nakli gerektiğini söyledi. Tetkiklerde 26 yaşındaki oğlu Ahmet ile karaciğer dokuları uyumlu çıkan anne, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle organ nakli için bir süre bekledi. Vakaların azalmasının ardından anneye, doğum günü 2 Şubat'ta, oğlundan alınan karaciğer dokusu 4 saatlik operasyonla nakledildi. Operasyon sonrası Dıljin el-Mahmud'a hastane odasında, organ nakli ekibi tarafından 48. yaş günü kutlaması yapıldı.