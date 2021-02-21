Vali Yavuz Selim Köşger: İzmir, 1 Mart kriterlerine uygun şehirler arasında

Vali Köşger, 1 Mart'tan sonra da İzmir halkının maske, mesafe ve hijyen kurallarına daha çok uyacaklarından hiç şüphesi olmadığını belirtti. İzmir'in korona virüsüyle mücadelede Türkiye'nin en başarılı illerinden biri olduğuna dikkat çeken Köşger, "17 Kasım 2020'de yaklaşık 5 bin vaka görmemizi asla unutamam. Ancak İzmir'de salgın karşı önlemlere uyulması için gereken tüm çalışmaları hassasiyetle yürütüldü ve başarı geldi. Günlük 250 rakamının bile altına indiğimiz günler var" diye konuştu.

'ÇOK EMEK VERMELİYİZ'

Köşger, "İzmir olarak vaka sayılarının azlığı noktasında büyükşehirler arasında ilk beş arasındayız. İstanbul, Ankara, Bursa gibi illerden daha iyiyiz. Temennimiz bu seviyemizi daha iyi bir noktaya taşımak. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı gibi iyileştirmeler illerin vaka sayılarıyla orantılı olarak yapılacak. İzmir'de restoran ve lokantalarımızın, kahvehanelerimizin açılmasını istiyorsak sayılarımızı çok daha aşağı çekmek durumundayız. Şu andaki verilerin, planlanan rakamları karşıladığını düşünüyoruz. Bunun için kentteki bütün vatandaşlar ve esnafla belirlenen kurallara en iyi şekilde uymaya devam etmeliyiz. Normal hayatımıza dönmek için daha çok emek vermeliyiz" dedi.



500 BİN KİŞİ AŞILANDI

İzmir'de aşılama sürecinin başarılı ilerlediğini söyleyen Vali Köşger, "İzmir'de şu ana kadar 500 bine yakın bir aşılama yapıldı. İzmir aşılama konusunda da büyükşehirler arasında en iyi çalışmayı yürütüyor. 65 yaş ve yukarısı, kronik hastalar, rehabilitasyon merkezinde kalan engelli ve yaşlılarımız aşılanmaya devam ediyor. Aşılamayla ilgili ilimizde en ufak bir olumsuzlukla karşılaşmadık" dedi. Vali Köşger köy okullarında katılım oranlarının beklenenin çok üstünede olduğunu belirterek, "Katılım yüzde 75-80 oranlarında. 1 Mart'ta açılacak okullarda 100 bin civarında öğrenci dersbaşı yapacak" dedi.

FATİH ŞENDİL