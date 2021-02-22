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bugün 'de! Programında neler var?

için son hazırlıklar tamamlandı. Kongreye saatler kala Başkan ’ın gelişine çevrildi. Edinilen bilgilere göre; ’de üç programa katılacak olan , saat 14.00’te kongre salonunda olacak.

Başkan Erdoğan bugün İzmir'de! Programında neler var?

22.02.2021, 12:03 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 13:26

AK Parti İzmir İl Başkanlığı, bugün saat 12.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek İl kongresi için son hazırlıklarını tamamladı.

Kongreye saatler kala gözler BaşkanRecep Tayyip Erdoğan'ın gelişine çevrildi.

Öte yandan kongreye bizzat katılacak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da programının detayları belli oldu.

Başkan Erdoğan'ın saat 14.00'te kongre salonunda olması bekleniyor.

Erdoğan, kongrenin ardından TOKİ tarafından Bayraklı'da depremzede vatandaşlar için yapılacak olan rezerv konutların temel atma törenine katılacak.

Başkan Erdoğan İzmir'de son Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacak.

Erdoğan'ın programların ardından akşam saatlerinde İzmir'den ayrılması bekleniyor.

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