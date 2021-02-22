Başkan Erdoğan İzmir Valiliği'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İzmir 7'nci Olağan Kongresi ve bir dizi programa katılmak için İzmir'e geldi. Havalimanından kongrenin yapılacağı Halkapınar Spor Salonu'na geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda bebek ve ailesi ile bir araya geldi.

VALİLİK DEFTERİNİ İMZALADI

Başkan Erdoğan ardından Sabancı Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası Konferansı Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi" programında konuştu. Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Erdoğan, konferansın başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Daha sonra ise Erdoğan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'i (sağda) ziyaret etti. Erdoğan, valilik özel defterini imzaladı.





SPORCULARLA FOTOĞRAF ÇEKİLDİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan, program sonrası sporcularla bir araya geldi.

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Başkan Erdoğan, İzmir programı kapsamında Dokuz Eylül Üniversitesi rektörlüğünü ziyaret etti. Başkan Erdoğan, burada Dokuz Eylül Üniversitesi Prof. Dr. Nükhet Hotar tarafından karşılandı.



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