Başkan Erdoğan temel atacak! İzmir'de büyük dönüşüm... 1 yılda depremzedelere teslim edilecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün İzmir'de olacak. AK Parti İzmir İl Kongresi'ne katılması planlanan Başkan Erdoğan'ın, Bayraklı'da depremzedeler için yapılacak konutların temel atma töreninin ardından 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansı izleyeceği bildirildi.

TEMEL ATMA TÖRENİ

BAŞKAN Erdoğan'ın yoğun geçmesi planlanan İzmir programında; ilk olarak saat 12.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda yapılacak AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin tek aday olacağı AK Parti İzmir 7. Olağan Kongresi'ne katılacağı bildirildi. Ardından geçen 30 Ekim'de İzmir'i vuran 6.6 büyüklüğündeki depremde evleri yıkılan depremzedeler için TOKİ tarafından Bayraklı ilçesinde yapılacak konutların temel atma töreninde bulunacağı ifade edildi. Son olarak da Başkan Erdoğan'ın, Dokuz Eylül Üniversitesi Sabancı Kültür Merkezi'nde yapılacak 'Göç: Önümüzdeki Yirmi Yılın Projeksiyonu ve Ötesi' konulu konferansa katılacağı bildirildi.





Hükümet, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaraları jet hızıyla sarıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı en fazla yıkımın yaşandığı Bayraklı'da çöken ya da ağır hasar görerek acil yıkılan, aralarında depremin simge yapısı haline gelen Rızabey Apartmanı'nın da bulunduğu binaların yerinde oluşturulan 7 proje alanında inşaat çalışmalarına başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ihale edilen ve yerinde dönüşümle yatay mimariye göre inşa edilecek 1.444 konut ile 208 dükkân ağustosta hak sahiplerine teslim edilecek. Konutlar için bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla temel atma töreni düzenlenecek. Ayrıca rezerv alanda inşa edilecek 397 konutun da temeli bugün atılacak.

8 BİN KONUTLUK KENT

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile İzmir'de bir araya geldiğimiz toplantıda, yatırım değeri 800 milyon TL olan 1.841 konutluk ilk etap deprem dönüşümünün temel atmayla başlayacağını söyledi. Bakan Kurum, rezerv alanda planlanan 3.500 konut için çalışmaların devam ettiğini mart sonuna kadar burada da temel atmaların yapılacağını söyledi. Rezerv konut sayısını artıracaklarını açıklayan Kurum, "Bu alan 8 bin konut yapmaya müsait. Konut sayısını artırarak, İzmir'in kentsel dönüşümünü hızlandıracağız. Burası şehrin adeta yeni bir uydu kenti olacak" şeklinde konuştu.

BİNALAR ZEMIN+5 KAT OLACAK

BAYRAKLI bölgesi genelinde bina yükseklikleri zemin artı 7 ya da 8 kat iken, kentsel dönüşüm sonrası bu yükseklikler zemin artı 5 kat olacak. Bakan Murat Kurum, İzmir'de yatay mimari uygulaması yapılacağına dikkat çekerken, tüm alanlarda mahalle kültürünün yaşatılacağını belirtti.