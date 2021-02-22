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Haberler İzmir Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

Başkan 'de yaşanan depremde 91 saat sonra enkaz altından çıkarılan Ayda Bebek'i ile görüştü. Erdoğan çifti, Ayda bebek ve ağabeyine oyuncak hediye etti.

Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret
AA

22.02.2021, 16:14 Güncelleme Tarihi: 22.02.2021, 17:26

Eşi Emine Erdoğan'la açılış ve temaslarda bulunmak üzere İzmir'e gelen Başkan Erdoğan, partisinin Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen İzmir 7. Olağan İl Kongresi öncesinde, İzmir depreminin sembol isimlerinden olan Ayda bebek ve yakınları ile bir araya geldi.


AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a, kucağına aldığı Ayda bebeğin 91 saat sonra Bayraklı'da yıkılan Rıza bey Apartmanı enkazından kurtarıldığını hatırlattı.

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