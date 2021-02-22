İzmir'in bu mahallesinde büyük korku! Bilimsel araştırma istiyorlar

Çiğli ilçesindeki Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yanı başında yükselen dağlık bölgede oluşan derin yarıklar, göçük ve heyelan mahalle sakinlerini tedirgin ediyor. Bazı evlerin tahliye edildiğini bildiren Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, durumu defalarca belediyeye bildirdiklerini söyledi. Dağlık bölgede yaşanan sıra dışı çökmeler ile kayalardaki yarıkların çöp tesisindeki metan gazı yanmasından kaynaklandığını iddia eden Muhtar Kazar, "Bilimsel çalışma yapılmasını istiyoruz. Gerçek o zaman anlaşılır. Belediye, bize cevap olarak dağdan toprak alınması, aşırı yağışlar, deprem gibi konuları sebep gösteriyor. Biz de 'çöp tesisindeki depo gazından' kaynaklandığını iddia ediyoruz. Belediye, kendi düşüncesine göre rapor hazırlıyor. Oysa bölgede 7 Ağustos 2019 tarihinden beri göçme var. Biz dağdaki değişiklikleri depremden önce de belediyeye bildirdik" dedi.

'FELAKET YAŞANMADAN ÇÖZÜM BULUNSUN'

Belediye yetkilileri ile aralarında yaşanan sorunun çözümünün tarafsız yapılacak bilimsel araştırmalar olduğunu savunan Muhtar Kazar, "Buradan yetkililere sesleniyorum; İlgili bakanlıklarımız ile valiliğimize ve kaymakamlığımızdan rica ediyorum. Mahalle halkı, sorunun çöp toplama tesisindeki metan gazından kaynaklandığını biliyor. Belediye yetkilileri de gerçek nedenin bu olduğunun farkında. Ancak bunu kabullenmek istemiyorlar. O halde araya kurumlar girsin, tarafsız bilimsel çalışma yapılsın. Daha büyük felaketler yaşamadan sorunumuz çözülsün istiyoruz" diye konuştu. Toprak kaymasının heyelandan kaynaklanmadığını ifade eden Kazar, "Heyelanda toprak alıp başını gider. Burada toprak altında yıllardır çöp tesisinde 'depo gazı' birikiyor. Dağda şişmeye, çökmeye ve yarıklara sebep oluyor. 1992'den beri burada çöp tesisi var. Bu biriken metan gazını artık bölge kaldırmıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aziz Kocaoğlu '2007 ile 2009 yılları arasında buradaki tesisin ömrünü doldurduğunu ve 24 ayda kapanacağını' söylüyordu. Ben gereken çalışmaların şimdi yapılmasını tesisin taşınmasını istiyorum" diye konuştu.

'GÖÇÜK ALTINDA KALMAKTAN KORKUYORUZ'

Cumhuriyet Mahallesi sakinlerinden Yadigar Çeliktaş, 'Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi' yakınında bulunan bölgede oluşan yarıklar ve göçüklerin tehlike oluşturduğunu belirtti. Çeliktaş, "Evim üzerime yıkılacak. Geceleri uyuyamıyorum. Buradaki evlerin çoğu bu tehlike ile karşı karşıya. Belediye başkanları, saklı gizli buraya gelip, gelip gidiyor. Bizlere, 'Sizi Karabağlar Uzundere'ye taşıyoruz, orada kalın' diyorlar. 'Orada kalın' demek çözüm değil. Buradaki yarık ve göçükler heyelandan değil yeraltındaki çöpler nedeniyle biriken gazdan ötürü. O makama benim oylarımla geldiyse yine aynı oyla aşağıya çekmesini de bilirim" dedi.

Hüseyin Kaba da dağlarda biriken çöplerden dolayı depo gazı patlamalarının görüldüğünü ifade ederek, "Yarıklar ile göçükler belediyenin söylediği gibi depremden sonra olmuş değil. Bizler gariban insanlarız, gidecek yerimiz olmadığı için korka korka burada yaşıyoruz" dedi.