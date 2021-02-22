Kovid-19’u yenen paramedik Ebru’dan tedbir alın çağrısı

İzmir'de görevli 38 yaşındaki paramedik Ebru Aydın, yakalandığı korana virüsü yenerek sağlığına kavuştu. Aydın, "Çok fazla endişe ve kaygı vardı. Ölüm riski var. Tek başına endişeli bir şekilde geçirmek gerçekten zordu. Kızlarımdan ayrı kaldım. Yalnız bir odada izole şekilde kalıyorsunuz. Korona virüsünün ilk zamanları olduğu için pek bir şey bilinmiyordu. Koku kaybı yaşadım" dedi. Maske, mesafe ve hijyene önem gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Aydın, aşılanmayla birlikte salgının önüne geçileceğine inandığını kaydetti. SAĞLIK çalışanları olarak 2 doz aşılarını yaptırdıklarını belirten Ebru Aydın, "Aşılanmak önemli. Ama buna güvenerek tedbirleri gevşetmemek lazım. Maske ve mesafe kurallarına uyarak, toplumsal bağışıklığı sağlayarak bu salgının önüne geçebileceğiz" dedi.