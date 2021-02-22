Son mesajındaki çığlığı duyan olmadı

Menderes Gümüldür'de boğularak öldürülen 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'nın, öldürülmeden önce katilin telefonundan Ürkmez'deki arkadaşı Özlem'e attığı son mesajlara Yeni Asır ulaştı. Genç kızın mesajlarında ilk olarak 14.00'te iyiyim dediği, 17.39'da 'Korkuyorum, gelin beni alın' diye konum yolladığı ve 'Kurtarın beni' yazdığı, 17.42'de ise 'Bıraksana beni' diye çığlıklar attığı ortaya çıktı. Baba Altan Kınacı, katil zanlısının 'İsteyerek birlikte olduk' sözünün yalan olduğunun bu mesajlarla anlaşıldığını, kızına tecavüz edildiğini öne sürdü.

ONA TEŞEKKÜR ETMİŞTİM

İzmir Alsancak'ta 15 Şubat'tan bu yana kayıp olan genç kızın cesedi, battaniyeye sarılı şekilde Gümüldür'de ormanlık alanda bulundu. Elle boğularak öldürüldüğü belirlenen kızın katil zanlısı Taylan Özgür İmal, cinayeti itiraf etti. Zanlıyı, öldürmeden önce arkadaşını araması için genç kıza telefonunu vermesi yakalattı. Kızının katiliyle telefonda ve yüz yüze görüştüğünü anlatan ve acısının iki kat arttığını belirten baba Kınacı "Öyle soğukkanlı ki bir an renk vermedi. Bir de kızımla ilgilenmiş diye kendisine teşekkür ettim" dedi. Kızının kaybolduğu ilk dakikadan itibaren adeta bir dedektif gibi çalışarak delil, belge, doküman ve mesajları toplayan acılı baba Altan Kınacı şunları anlattı: "Kızımın en son 17.39 ve 17.42'de attığı mesajları görünce kahroldum. Resmen 'kurtarın beni' diye arkadaşı Özlem'e mesaj atıp yalvarmış. Çığlıklarını ise sesli mesaj olarak göndermiş. Arkadaşı belki o an telefondaki mesajlara baksa, kızım yaşayacaktı. Bu gözü dönmüş cani kızıma tecavüz etmiş ve öldürüp battaniyeye sararak ormanlık alana atmış" dedi.

SON DERECE SOĞUKKANLI

Katil zanlısının son derece soğukkanlı olduğunu anlatan baba Kınacı, "Bir de hiçbir şey yapmamış gibi soğukkanlılıkla bize olayı anlattı. Kızım Nazlı'nın sesli mesajlarındaki çığlıklarından, adamın saldırısına uğradığı anlaşılıyor. Bu mesajlar ve kızımın yardım isteyen haykırışları, zanlının 'onunla isteyerek birlikte olduk' sözlerini çürütüyor. Zaten öyle olsa kızımı elleriyle boğar mıydı? Bu caniye en ağır cezanın verilmesini istiyorum" diye konuştu.

Fatih ŞENDİL