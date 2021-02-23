“2023’te ittifakımız birinci olacak”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli: BUGÜN bize muhte-şem bir gün yaşatıyorsunuz. Sayın Gençlik Kolları Genel Başkanımız Kadir İnan ile gurur duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızla da gurur duyuyoruz. Sağ olsun bizi onurlandırdılar, gururlandırdılar. Gece gündüz pandemi sel deme-den biriz, beraberiz. Hep birlikte İzmir'iz, Türkiye'yiz. Bugün önemli bir sürecin başlangıcındayız. Cumhurbaşkanımız bana, 'Kerem Ali git 2023-2024 hazır-lıklarını yap' demişti. 22 aydır sizlerle beraber çalışıyoruz, çalışaca-ğız. 2023'te Cumhur İttifakı'nı birinci yapacağız. Bu bize işaret fişeği olacak.