Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Kongresi'nin ardından Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'ne katıldı. İlk olarak deprem konutları temel atma töreninde konuşan Erdoğan, "TOKİ eliyle İzmir'de 27 bin 170 bin adet konut ve sosyal donatı yaptık. 50 bin ve 100 bin konut kampanyaları ülke genelinde İzmir'de 6 bin 470 konut inşa ediyoruz. 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi hedefimizin bahçesi olarak İzmir'e iki adet millet bahçesi yapıyoruz" dedi. İzmir'e 7 milyar lirayı aşan yardım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "120 sağlık tesisi inşa ettik. Bayraklı Şehir Hastanemizle birlikte 8 hastanemizin yapımları şu anda devam ediyor. Halkapınar- Otogar metro hattının yakında ihalesine çıkıyoruz. İzmir Körfez geçişi projemizin imar planı çalışmaları sürüyor" diye konuştu. Karabağlar'ın haline değinirken Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e dönen Erdoğan, "Sayın Başkan da burada ona da söylüyorum. Şu Karabağlar'ı biz ne zaman farklı bir hale getireceğiz? Karabağlar acaba nasıl modern bir şehir haline getireceğiz? Bunun hasreti içerisindeyiz. Bu güzel İzmirimize bu haliyle hiç yakışmıyor" ifadelerini kullandı.

SANDAL'I ÇAĞIRDI

Konuşmaların ardından temel atma törenine geçildi. Temel atma butonuna basanlar arasında CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de yer aldı. Başkan Erdoğan ayrıca butona basmak için ismi anons edilenler arasında yer alan CHP'li Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal'ı da davet etti.

Başkan Erdoğan'dan İzmir'deki Deprem Konutları Temel Atma töreninde çarpıcı mesajlar

Başkan Erdoğan İzmir'de çorbacıya gitti

Başkan Erdoğan Gürsel Aksel Stadı'nda incelemelerde bulundu