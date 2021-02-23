Babasıyla tartıştıktan sonra canına kıydı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, lise birinci sınıf öğrencisi Aral Doğrutürk (14), evinde babasına ait beylik tabancayla intihar etti.

Eve geldiklerinde çocuklarının cansız bedenini bulan anne ve baba büyük şok yaşadı. Aral Doğrutürk'ün, babası Kamil Doğrutürk ile ders çalışma meselesi yüzünden tartışma yaşadığı öğrenildi. 14 yaşındaki çocuğun, tartışmanın ardından anne ve babasının evden çıkması üzerine canına kıydığı anlaşıldı.

FATİH ŞENDİL