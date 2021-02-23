‘Bugün bizim için helalleşme günü’

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ: GİTTİĞİM her il kongresinde konuşmama bir helalleşmeyle başlıyorum. Evet bugün düğün günümüz. Aynı zamanda bugün bizim helalleşme günümüz. Ben her ilde bu sözü söylerken aklımda hep AK Parti İzmir'in neferleri olmuştur. 20 yılı geride bıraktık. 15 seçim kazandık. Darbe teşebbüslerine meydan okuduk. Yolsuzluklara karşı durduk. Bu darbe girişimlerinde bir kere olsun 'acaba' demeyen, 20 yıl boyunca cadde cadde, sokak sokak bayrak asılması gerekiyor-sa ev ev hane hane gezen Hatice ablamdan, Ahmet ağabeyimden, hepinizden Allah razı olsun.