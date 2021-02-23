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Haberler İzmir Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Mutluluk duydum

'dan paylaşımı: Mutluluk duydum

Son dakika haberi... Başkan 'ın eşi , depreminde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin ile dün bir araya geldiği fotoğrafı Twitter'da paylaşarak, "Ayda kızımızı sağlıklı görmekten mutluluk duydum" dedi.

Emine Erdoğan'dan Ayda bebek paylaşımı: Mutluluk duydum
DHA

23.02.2021, 12:54

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, dünkü İzmir programında eşi Emine Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çifti, kongre öncesi Halkapınar Spor Salonu'nu girişinde 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 91 saat enkaz altında kaldıktan sonra kurtarılan Ayda Gezgin ve ailesi ile bir araya gelerek, sohbet etti.

"RABBİM BİZLERE BÖYLE AFETLERİ BİR DAHA YAŞATMASIN"

Emine Erdoğan, Twitter hesabından Ayda ile çekilen fotoğrafını paylaşarak, "İzmir depreminde umudun adı olan Ayda kızımızı, sağlıklı görmekten büyük bir mutluluk duydum. Afetlerden etkilenen tüm insanlarımızın yaşama sımsıkı tutunuşu, hepimize büyük dersler veriyor. Rabbim bizlere böyle afetleri bir daha yaşatmasın" dedi.

Başkan Erdoğan'dan Ayda Bebek'e ziyaret

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