'Flamingoların başkanı sokak hayvanlarını unuttu'

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvan Hakları Daire Başkanlığı kurulması için AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri tarafından hazırlanan önerge CHP ve İyi Partili Meclis üyelerinin Meclis'te ret oyu vermeleri nedeni ile kabul edilmedi. Gerekçe olarak ise, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısının uygun olmaması ve norm kadro yetersizliği gösterildi. AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, "Flamingoların Başkanı Sayın Tunç Soyer, siyasi rant için hayvanları kullanıyor. Ancak 'arka sıralarda' yaşayan sokak hayvanları gündeme gelince böyle bir karar aldırıyor. Flamingoların Başkanına sokak hayvanları oy vermediler mi? Arka sırada yaşayan sokak hay anlarının nerede doğduğunu, ne kadar yaşadığını, ne zaman öldüğünü bilmediğimiz bu sokak hayvanlarının oy kullanamamaları onların suçu mu?" dedi.

'KOMİSYONDA OLUMLUYDU'

Mısırlı, konuyla ilgili taslağın Büyükşehir Belediyesi meclis gündeminde CHP ve İyi Partili meclis üyelerinin komisyonlarda olumlu oy kullanmalarına rağmen mecliste ret oyları ile kabul edilmediğini söyledi. Mısırlı, "Ben Plan Bütçe Komisyon üyesiyim. Komisyonumuzda CHP ve İyi Partili meclis üyelerimiz de var, hepimiz olumlu oy kullandık. Ne var ki, Hukuk Komisyonu'nun bizim ana konularımız olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Mali Yapısı ve norm kadro bütçelemeyi bahane göstererek Hayvan Hakları Daire Başkanlığı'nın kurulmasını reddetmesine anlam veremedim. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin mali yapısının kötü olduğuna inanmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

AK Partili Meclis Üyesi Fikret Mısırlı

"ÖLÜM KAMPI BARINAKLARI YETERLİ Mİ?'

"Flamingoların Başkanı olan Tunç Soyer İzmir Büyükşehir Belediyesi İklimlendirme Dairesi Başkanlığı Temizlik İşleri Altındaki Veterinerlik Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmaları yeterli buluyor ise koskoca İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1500 sokak hayvanı kapasiteli ölüm kamplarına dönen barınaklara bir gitsin" diyen Fikret Mısırlı, "Buralara gönderilen adeta ölüme terk edilen ilkel ölüm kampı barınakları yeterli mi görüyor? Ya da 1 yılda 6 bin hayvana cerrahi müdahale eden Büyükşehir Veterinerlik Hizmetleri ile benim mahallemdeki özel veterinerin yaptığı sayılara dahi ulaşamazken İzmir'de 400 bin sokak hayvanına hizmet edildiğini mi düşünüyor?" dedi.

Erhan GÜLENÇ

“Asıl Soyer ve CHP İl Yönetimi disiplinlik!”

Oturma eylemcisi Soyer!