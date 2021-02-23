İzmir açıklarında deprem

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanırken, son dönemde bölgede sıklıkla yaşanan depremler tedirginliğe neden oluyor.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 23, 2021
EGE DENIZI https://t.co/yHUPM9r3si
23.02.2021, 10:15:30 TSİ
Büyüklük: 3.8
Derinlik: 10.8 km#Kandilli
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