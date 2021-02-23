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İzmir açıklarında deprem

Son dakika... Uzun süredir deprem hareketliliğin yaşandığı Ege'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

23.02.2021, 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021, 10:36