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açıklarında deprem

Son dakika... Uzun süredir deprem hareketliliğin yaşandığı 'de bir deprem daha meydana geldi. AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre 'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir açıklarında deprem

23.02.2021, 10:35 Güncelleme Tarihi: 23.02.2021, 10:36

Son dakika... AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Ege Denizi'nde saat 10.15'te 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği açıklanırken, son dönemde bölgede sıklıkla yaşanan depremler tedirginliğe neden oluyor.

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