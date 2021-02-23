‘İzmir her yağmurda çamur deryası’

Ekonomi eski Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: İZMİR, tarihçilerin de söylediği gibi gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklar. Bugün Cumhurbaşka-nımızın başlattığı o hizmetkar belediyecilik maalesef İzmir'de tam karşılığını bulamadı. AK belediyecilik İzmir'e gelecek mi? O zeybek Konak Meydanı'nda oyna-nacak mı? İzmir 2023'te Cumhur İttifakı'nın birinci geldiği şehir olacaktır. Önce ilimiz, sonra ilçe-lerimiz AK hizmet belediyeciliği ile tanışacak. İki yıl geçti taş üstüne taş koydular mı? İzmir'e her yağ-mur yağdığında çamur deryasına dönüyor. Biz gönüller yapacağız, kardeşçe hizmetkar olacağız.