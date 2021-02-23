  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir ‘İzmir her yağmurda çamur deryası’

‘İzmir her yağmurda çamur deryası’

‘İzmir her yağmurda çamur deryası’

23.2.2021

Ekonomi eski Bakanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci: İZMİR, tarihçilerin de söylediği gibi gök kubbe altında yaratılmış en güzel topraklar. Bugün Cumhurbaşka-nımızın başlattığı o hizmetkar belediyecilik maalesef İzmir'de tam karşılığını bulamadı. AK belediyecilik İzmir'e gelecek mi? O zeybek Konak Meydanı'nda oyna-nacak mı? İzmir 2023'te Cumhur İttifakı'nın birinci geldiği şehir olacaktır. Önce ilimiz, sonra ilçe-lerimiz AK hizmet belediyeciliği ile tanışacak. İki yıl geçti taş üstüne taş koydular mı? İzmir'e her yağ-mur yağdığında çamur deryasına dönüyor. Biz gönüller yapacağız, kardeşçe hizmetkar olacağız.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘İzmir her yağmurda çamur deryası’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.